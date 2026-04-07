La fortuna bacia la Campania con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 4 aprile sono stati centrati tre “5”, ciascuno del valore di oltre 34mila euro, per un totale complessivo di circa 102mila euro.
Due vincite si registrano nel Salernitano: a Capaccio Paestum e a Cava de’ Tirreni, mentre un’altra è stata centrata a Napoli.
I fortunati giocatori hanno portato a casa premi significativi, in attesa del “6” che continua a sfuggire. L’ultima sestina vincente, da oltre 35 milioni di euro, risale infatti a maggio 2025.
Nel frattempo, il jackpot per la prossima estrazione sale ancora, raggiungendo quota 145,9 milioni di euro.