Intervento decisivo della Polizia Stradale lungo l’autostrada Autostrada A3 Napoli–Salerno, dove durante la notte di Pasquetta è stato salvato un uomo di 47 anni.

Gli agenti della Polizia Stradale di Angri, impegnati in un normale pattugliamento, hanno notato un’auto ferma in condizioni anomale. All’interno, il conducente appariva incosciente, inizialmente scambiato per un possibile colpo di sonno.

L’intervento tempestivo degli operatori ha però fatto emergere una situazione ben più grave: l’uomo si trovava in stato di coma. È stato quindi richiesto immediatamente l’intervento dei sanitari.

Il 47enne, originario di Matera, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore, dove i medici hanno confermato la diagnosi di coma profondo. Secondo quanto riferito, il rapido intervento delle forze dell’ordine è stato determinante per salvargli la vita.