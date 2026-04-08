Serata movimentata in una pizzeria di Boscotrecase, dove una cena apparentemente tranquilla si è trasformata in un episodio inatteso che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Una coppia di clienti, una donna di nazionalità romena e un uomo marocchino, aveva consumato regolarmente pizze e bevande senza dare alcun segnale di anomalia durante la permanenza nel locale. Al momento del conto, pari a circa quaranta euro, i due hanno però dichiarato di non avere denaro per saldare.

La titolare dell’attività, sorpresa dalla situazione, ha quindi contattato i carabinieri della stazione di Trecase. I militari sono giunti rapidamente sul posto per verificare l’accaduto e hanno proceduto all’identificazione dei due clienti, richiedendo loro i documenti personali.