È accusata di aver ottenuto certificazioni mediche false per favorire il riconoscimento dell’invalidità civile in cambio di denaro: per questo una collaboratrice di un patronato di Benevento è stata sospesa dall’esercizio dei pubblici uffici per un anno.

Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale del Riesame di Napoli, che ha accolto l’appello della Procura di Benevento contro la precedente decisione del gip, che aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari.

Secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, la donna avrebbe gestito in maniera illecita diverse pratiche per l’accesso a indennità assistenziali. In particolare, avrebbe facilitato l’iter burocratico attraverso certificazioni mediche non spettanti, ottenute irregolarmente in cambio di compensi in denaro.

L’inchiesta punta ora a chiarire l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti e a quantificare l’entità del sistema illecito.