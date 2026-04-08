Colpo notturno ai danni della sede distaccata del liceo scientifico “Piranesi” a Capaccio Paestum, lungo via Magna Graecia, dove ignoti si sono introdotti all’interno dell’istituto scolastico.

Accesso forzato attraverso un muro

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero aperto un varco in una parete confinante con un capannone appartenente a un’azienda edile, riuscendo così a entrare nei locali della scuola senza passare dagli ingressi principali.

Una volta all’interno, l’attenzione si è concentrata sulla sala multimediale, da cui sono stati portati via diversi computer. Preso di mira anche il denaro contenuto nei distributori automatici presenti nell’edificio.

Scoperta al mattino e indagini in corso

Il furto è stato scoperto nelle prime ore della giornata successiva, al momento della riapertura dell’istituto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per individuare i responsabili del raid.