Tentato furto nella notte di Pasqua a Castellammare di Stabia, dove una banda ha preso di mira una gioielleria in via Rajola.
I malviventi hanno cercato di forzare la saracinesca utilizzando una fiamma ossidrica, ma l’attivazione dell’allarme li ha costretti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.
Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo – composto da almeno cinque persone – avrebbe agito con ruoli ben definiti, confermando un modus operandi tipico di bande specializzate.
L’episodio si inserisce in una serie di furti e tentativi registrati nelle ultime settimane tra Castellammare e i comuni vicini, facendo ipotizzare l’azione di un’organizzazione ben strutturata. Indagini in corso.