Strisce rosa in arrivo per le mamme marzanesi. L’elemento innovativo, sarà parte integrante del nuovo piano sul quel si sta lavorando già dallo scorso anno. Quindi accanto alle strisce blu, per la sosta a pagamento e a quelle bianche, come previste dalla legge, è novità assoluta per l’agro, anche le strisce rosa per le mamme in attesa e le neomamme. Le nuove e originali aree di sosta sono già visibili lungo le principali strade cittadine e in prossimità delle quali è anche prevista una segnaletica verticale...