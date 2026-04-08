Inaugurata la piscina comunale di Cava de’ Tirreni, completamente ristrutturata e intitolata a Raffaele Senatore, figura storica della città.

Il taglio del nastro si è svolto nel pomeriggio del 7 aprile alla presenza del sindaco Vincenzo Servalli, della signora Annamaria Senatore e del nuovo gestore Eustachio Del Piano. La cerimonia è stata accompagnata dalla benedizione di don Osvaldo Masullo.

Momenti di commozione durante lo scoprimento della targa dedicata a Raffaele Senatore, già direttore dell’Azienda di Soggiorno cavese, giornalista e protagonista della vita culturale e sportiva locale.

La struttura, rinnovata grazie a fondi Pnrr, sarà gestita dalla Olimpia Sport Village e aprirà ufficialmente le attività entro circa 15 giorni.

“Consegniamo alla città una struttura all’avanguardia”, ha dichiarato il sindaco Servalli, sottolineando il percorso complesso che ha portato alla riqualificazione dell’impianto.