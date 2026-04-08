A tre mesi dalla tragedia che ha scosso Cava de’ Tirreni, l’inchiesta sulla morte di Anna Tagliaferri entra in una fase delicata e caratterizzata dal massimo riserbo. Il Pubblico Ministero della Procura di Nocera Inferiore, Fiorillo, ha disposto la secretazione degli atti relativi agli esami autoptici, avviando ulteriori approfondimenti investigativi.

Autopsie depositate, ma resta il riserbo

Le relazioni medico-legali, redatte dal dottor Giuseppe Consalvo, riguardano sia la vittima sia Davide Di Domenico. Nonostante il deposito ufficiale, i contenuti restano coperti da segreto.

Dalle prime informazioni trapelate emerge comunque la violenza dell’aggressione avvenuta il 21 dicembre scorso nell’abitazione di via Ragone: la donna sarebbe stata colpita da diversi fendenti, uno dei quali mortale. Gli accertamenti evidenzierebbero anche un tentativo di difesa da parte della vittima, come riporta “Il Mattino“.

Ancora coperti da riserbo, invece, gli esiti degli esami eseguiti su Di Domenico, sui quali gli inquirenti intendono fare chiarezza, anche per verificare un’eventuale assunzione di sostanze o alcol.

Indagini sul movente e sulle ore precedenti

La decisione di secretare gli atti, nonostante l’autore del delitto sia deceduto, lascia intendere la presenza di aspetti ancora da chiarire. Gli investigatori stanno approfondendo il contesto relazionale della coppia e gli eventi immediatamente precedenti alla tragedia, nel tentativo di comprendere cosa abbia innescato la violenza.

Secondo quanto ricostruito, una discussione degenerata avrebbe portato l’uomo a colpire mortalmente la compagna con due coltelli, ferendo anche la madre della donna, prima di togliersi la vita lanciandosi dal palazzo.

Il ricordo della famiglia

I familiari di Anna, assistiti dall’avvocato Angela Lodato, attendono risposte definitive. I fratelli Osvaldo Tagliaferri e Federico Tagliaferri, oggi alla guida dell’attività di famiglia, hanno ricordato la donna come una figura centrale, capace di lasciare un segno profondo nella comunità.