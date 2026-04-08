Tre anni tra attese, ricostruzione e lavoro sul campo. Alla fine, il Benevento Calcio ritrova la Serie B al termine di una stagione esaltante, segnata soprattutto dall’impatto decisivo di Antonio Floro Flores, protagonista di una vera rinascita sportiva.

La svolta in panchina: l’arrivo al posto di Auteri

L’ex attaccante, con un passato tra club come Udinese Calcio, Genoa CFC e US Sassuolo Calcio, è stato chiamato a guidare la squadra in un momento complicato, subentrando a Gaetano Auteri quando i risultati faticavano ad arrivare e l’ambiente appariva in difficoltà.

La scelta della società si è rivelata determinante: Floro Flores ha subito dato un’impronta chiara, riportando ordine tattico e nuova linfa nello spogliatoio. Il Benevento ha cambiato volto, mostrando maggiore compattezza difensiva, pragmatismo e continuità nei risultati.

Promozione anticipata: ritorno in Serie B

Il lavoro del tecnico ha portato a un traguardo concreto: la promozione in Serie B conquistata con tre giornate d’anticipo. Decisivo, tra gli altri, il successo ottenuto allo stadio Stadio Arechi contro la US Salernitana 1919, che ha certificato il ritorno dei sanniti tra i cadetti dopo tre anni.

Un gruppo ritrovato e un’identità solida

Fondamentale anche la gestione del gruppo: l’allenatore ha saputo valorizzare diversi elementi della rosa, restituendo fiducia e costruendo un’identità chiara. Giocatori che sembravano in difficoltà hanno ritrovato certezze, contribuendo a una rimonta costante in classifica.

Il risultato finale rappresenta il punto più alto di un percorso condiviso tra società, squadra e tifosi, ma con Floro Flores al centro del progetto tecnico.

Dall’Angri al riscatto personale

Per il tecnico napoletano si tratta anche di una rivincita personale. Solo pochi anni fa, infatti, era arrivato l’esonero sulla panchina dell’US Angri 1927, esperienza che aveva sollevato interrogativi sul suo futuro da allenatore.

Oggi, invece, il percorso con il Benevento racconta una storia diversa: da scommessa a protagonista, Floro Flores ha dimostrato capacità di gestione, personalità e idee, guadagnandosi la fiducia dell’ambiente e della dirigenza guidata da Oreste Vigorito, che ora punta a proseguire il progetto con l’obiettivo di riportare il club ai massimi livelli del calcio italiano.