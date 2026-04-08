Operazione della Polizia di Stato lo scorso 3 aprile tra Eboli e Santa Cecilia, dove gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno arrestato un giovane di nazionalità marocchina, incensurato e regolarmente presente sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tentativo di fuga e il recupero della droga

L’intervento è avvenuto nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio. Durante le attività di osservazione, i poliziotti hanno notato un uomo in bicicletta che, alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi rapidamente lungo una strada secondaria, abbandonando nel frattempo un involucro.

Gli agenti hanno immediatamente recuperato il materiale e, poco dopo, sono riusciti a fermare il giovane per un controllo più approfondito.

Sequestrati hashish e materiale per il confezionamento

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire circa 152 grammi di hashish, suddivisi in due panetti. In possesso dell’uomo anche forbici, un coltello con lama sporca della stessa sostanza, bustine in cellophane utilizzate per il confezionamento e una custodia per bilancino elettronico.

Alla luce degli elementi raccolti, per il giovane sono scattate le manette: l’autorità giudiziaria ha disposto per lui gli arresti domiciliari.