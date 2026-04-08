Controlli straordinari nella città degli Scavi, dove i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, con il supporto del nucleo cinofili, hanno arrestato un 54enne con l’accusa di detenzione di arma clandestina.

L’uomo, Antonio Borrelli, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre era alla guida della sua Smart. Durante le verifiche, decisive sono state le segnalazioni di “Rio”, il cane antidroga in dotazione ai militari, che ha attirato l’attenzione degli agenti sul lato passeggero del veicolo.

A seguito della perquisizione, sotto il sedile è stata rinvenuta una pistola revolver calibro 38 con matricola abrasa, carica e pronta all’uso, con sei colpi nel tamburo. Nelle vicinanze, anche un secondo involucro contenente ulteriori quattro munizioni.

Per il 54enne sono scattate immediatamente le manette: l’uomo è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare eventuali collegamenti con episodi di criminalità.