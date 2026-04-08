Si prospetta una giornata difficile per i pendolari della Circumvesuviana. Lunedì 13 aprile è previsto uno sciopero di quattro ore che coinvolgerà il servizio gestito da EAV, con possibili disagi su tutta la rete, inclusa la linea Napoli-Sorrento.
Stop di quattro ore: orari e motivazioni
L’agitazione sindacale è stata proclamata dal sindacato Orsa e interesserà il personale viaggiante nella fascia centrale della giornata, dalle ore 11:00 alle 15:00. Durante questo intervallo, la regolarità delle corse non sarà garantita e dipenderà dal livello di adesione allo sciopero.
L’azienda di trasporto ha invitato gli utenti a prestare attenzione e a monitorare gli aggiornamenti ufficiali, sottolineando che eventuali cancellazioni o variazioni saranno comunicate in tempo reale.
Le corse garantite prima dello sciopero
Fino alle ore 11:00 saranno assicurate le ultime partenze utili:
Da Napoli verso:
- Sorrento: 10:29
- Poggiomarino: 10:38
- Torre Annunziata: 10:45
- Sarno: 09:22
Da Volla per Baiano:
- 10:05
Verso Napoli da:
- Sorrento: 10:38
- Poggiomarino: 10:42
- Sarno: 10:50
- Torre Annunziata: 11:08
- Baiano (per Volla): 11:00
Ripresa del servizio: le prime corse dopo le 15
Dalle ore 15:00 in poi riprenderanno le corse garantite:
Da Napoli verso:
- Sorrento: 15:17
- Poggiomarino: 15:26
- Torre Annunziata: 15:26
- Sarno: 15:22
Da Volla per Baiano:
- 15:05
Verso Napoli da:
- Sorrento: 15:26
- Poggiomarino: 15:30
- Sarno: 15:38
- Torre Annunziata: 15:45
- Baiano (per Volla): 15:00
Pendolari in allerta
L’effettivo impatto dello sciopero resta legato all’adesione del personale. Per questo motivo, si consiglia ai viaggiatori di organizzare con anticipo gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti per evitare disagi lungo le tratte più frequentate.