Si prospetta una giornata difficile per i pendolari della Circumvesuviana. Lunedì 13 aprile è previsto uno sciopero di quattro ore che coinvolgerà il servizio gestito da EAV, con possibili disagi su tutta la rete, inclusa la linea Napoli-Sorrento.

Stop di quattro ore: orari e motivazioni

L’agitazione sindacale è stata proclamata dal sindacato Orsa e interesserà il personale viaggiante nella fascia centrale della giornata, dalle ore 11:00 alle 15:00. Durante questo intervallo, la regolarità delle corse non sarà garantita e dipenderà dal livello di adesione allo sciopero.

L’azienda di trasporto ha invitato gli utenti a prestare attenzione e a monitorare gli aggiornamenti ufficiali, sottolineando che eventuali cancellazioni o variazioni saranno comunicate in tempo reale.

Le corse garantite prima dello sciopero

Fino alle ore 11:00 saranno assicurate le ultime partenze utili:

Da Napoli verso:

Sorrento : 10:29

: 10:29 Poggiomarino : 10:38

: 10:38 Torre Annunziata : 10:45

: 10:45 Sarno : 09:22

Da Volla per Baiano:

10:05

Verso Napoli da:

Sorrento: 10:38

Poggiomarino: 10:42

Sarno: 10:50

Torre Annunziata: 11:08

Baiano (per Volla): 11:00

Ripresa del servizio: le prime corse dopo le 15

Dalle ore 15:00 in poi riprenderanno le corse garantite:

Da Napoli verso:

Sorrento: 15:17

Poggiomarino: 15:26

Torre Annunziata: 15:26

Sarno: 15:22

Da Volla per Baiano:

15:05

Verso Napoli da:

Sorrento: 15:26

Poggiomarino: 15:30

Sarno: 15:38

Torre Annunziata: 15:45

Baiano (per Volla): 15:00

Pendolari in allerta

L’effettivo impatto dello sciopero resta legato all’adesione del personale. Per questo motivo, si consiglia ai viaggiatori di organizzare con anticipo gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti per evitare disagi lungo le tratte più frequentate.