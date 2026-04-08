Operazione dei carabinieri nel Salernitano, dove un uomo di circa trent’anni è stato arrestato a Maiori con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fermo è stato eseguito dai militari della Compagnia di Amalfi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. Durante una verifica, il giovane – originario di Salerno e già noto alle forze dell’ordine – è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e nascosta all’interno dell’auto.

Alla luce degli elementi raccolti, per il trentenne sono scattate le manette. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida.