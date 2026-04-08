Intervento concluso a Nocera Superiore, dove sono stati portati a termine i lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura del I Istituto Comprensivo “Solimena”.
Gli interventi realizzati
Le operazioni hanno riguardato una serie di interventi tecnici mirati a migliorare la sicurezza e la funzionalità della struttura scolastica:
- smontaggio dell’impianto fotovoltaico esistente e successivo riposizionamento con adeguata sigillatura impermeabile;
- rimozione e smaltimento del precedente manto impermeabile;
- installazione di una nuova copertura impermeabilizzante.
Sicurezza degli edifici scolastici
L’intervento rientra in un programma più ampio di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio. L’obiettivo è garantire ambienti più sicuri e adeguati per studenti e personale, attraverso lavori strutturali programmati su più plessi.