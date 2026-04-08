Intervento concluso a Nocera Superiore, dove sono stati portati a termine i lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura del I Istituto Comprensivo “Solimena”.

Gli interventi realizzati

Le operazioni hanno riguardato una serie di interventi tecnici mirati a migliorare la sicurezza e la funzionalità della struttura scolastica:

smontaggio dell’impianto fotovoltaico esistente e successivo riposizionamento con adeguata sigillatura impermeabile;

rimozione e smaltimento del precedente manto impermeabile;

installazione di una nuova copertura impermeabilizzante.

Sicurezza degli edifici scolastici

L’intervento rientra in un programma più ampio di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio. L’obiettivo è garantire ambienti più sicuri e adeguati per studenti e personale, attraverso lavori strutturali programmati su più plessi.