Momenti di tensione nel cuore di Nocera Inferiore, dove tra venerdì e sabato si è verificato un incidente che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle ore notturne.

Schianto in pieno centro

Intorno alle 2:30, tra via Canale e piazza Guerritore, una moto di grossa cilindrata è finita fuori controllo, terminando la sua corsa contro una panchina pubblica. L’impatto è stato violento, tanto da distruggere completamente l’arredo urbano presente nella piazzetta.

Secondo le prime testimonianze raccolte tra i residenti, il mezzo sarebbe stato condotto da un giovane che potrebbe essere stato in stato di ebbrezza. Alcuni cittadini hanno documentato la scena con fotografie, subito circolate per segnalare l’accaduto.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e identificare i responsabili. Le immagini raccolte potrebbero rivelarsi decisive per chiarire quanto accaduto.

Sicurezza nel mirino

L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da preoccupazioni crescenti per la sicurezza nel centro cittadino. Nonostante provvedimenti recenti, come l’istituzione della ZTL notturna in alcune aree, tra cui via Garibaldi, residenti e commercianti continuano a segnalare criticità.