Un episodio di forte impatto emotivo colpisce la comunità di Nocera Superiore, dove un imprenditore locale ha denunciato un grave caso di abbandono di animali.

Protagonista della vicenda è Giovanni D’Acunzi, che ha scoperto tre gattini lasciati nella sua proprietà, chiusi all’interno di un sacchetto utilizzato per il carbone. Una situazione drammatica: solo uno dei piccoli è riuscito a sopravvivere, mentre per gli altri non c’è stato nulla da fare.

L’imprenditore ha manifestato tutta la sua indignazione per l’accaduto, sottolineando la gravità del gesto, non solo dal punto di vista legale ma anche umano, evidenziando la mancanza di rispetto verso gli animali, come riporta “Il Mattino“.

Salvato il cucciolo: ora serve una famiglia

Il gattino sopravvissuto è stato subito soccorso e affidato alle cure di un veterinario. Nonostante le condizioni iniziali difficili, il piccolo ha mostrato segnali incoraggianti e potrebbe ristabilirsi completamente.

D’Acunzi, però, non può tenerlo con sé, avendo già altri animali domestici. Da qui l’appello alla comunità: trovare qualcuno disposto ad accoglierlo, garantirgli assistenza e offrirgli un ambiente sicuro in cui crescere.