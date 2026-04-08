Nuovo spazio verde per la comunità di Nocera Superiore, dove è stata inaugurata l’aiuola “Laudato si’” all’interno del Centro Polivalente di via Russo.
Un intervento simbolico per l’ambiente
Si tratta di un progetto di dimensioni contenute ma dal forte valore simbolico, pensato per rendere gli spazi del centro più curati, accoglienti e funzionali per i cittadini che li frequentano quotidianamente.
Il nome scelto, “Laudato si’”, richiama il tema della tutela del bene comune e dell’ambiente, sottolineando l’importanza di una responsabilità condivisa nella cura degli spazi pubblici.
Un invito alla partecipazione della comunità
L’aiuola rappresenta:
- un segno di attenzione verso il verde urbano e la sostenibilità;
- un invito al rispetto e alla cura degli spazi comuni;
- un elemento di decoro per uno dei punti di riferimento delle attività sociali cittadine.
Alla realizzazione del progetto ha contribuito anche la cooperativa Il Canguro, insieme ai frequentatori del centro, chiamati a collaborare per mantenere l’area in buone condizioni.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi, con l’obiettivo di migliorare progressivamente la qualità della vita in città.