A Pagani si rinnova uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione popolare campana: la festa in onore della Madonna del Carmine, conosciuta come “delle Galline”. Da venerdì 10 a lunedì 13 aprile 2026, la città sarà animata da riti religiosi, tammurriate, canti e momenti di convivialità.

Origini antiche tra devozione e leggenda

La manifestazione affonda le sue radici nel XVII secolo e nasce da un episodio tramandato dalla tradizione: alcune galline, razzolando in libertà, avrebbero riportato alla luce una tavola dipinta raffigurante la Madonna del Carmine. L’evento fu considerato miracoloso e portò alla costruzione di una chiesetta per custodire l’immagine sacra.

Nel tempo, l’edificio è stato ampliato fino a diventare l’attuale Chiesa di Maria Santissima del Carmelo, che conserva importanti opere, tra cui tele del XVIII secolo dedicate alla Sacra Famiglia. L’organizzazione della festa è curata dall’Arciconfraternita della Madonna delle Galline insieme ai Padri Carmelitani.

Toselli, tammurriate e sapori locali

Il cuore della festa si sviluppa tra le strade del centro storico, dove vengono allestiti i tradizionali “toselli”: vere e proprie edicole votive decorate con tessuti, merletti, terracotta e immagini sacre. Accanto a quelli religiosi, trovano spazio anche toselli dedicati alla gastronomia e all’intrattenimento.

Tra le zone interessate figurano Piazza Corpo di Cristo, via Bartolomeo Mangino, rione Palazzine, via Roma, Piazza Sant’Alfonso, Vicolo Pepe e altre aree del centro cittadino. Qui pellegrini e visitatori potranno immergersi nei ritmi delle tammurriate e gustare piatti tipici della tradizione locale.

Il programma e i momenti principali

Quattro giorni intensi, scanditi da momenti religiosi e spettacoli popolari. Tra gli appuntamenti più significativi, quelli del tosello “Aret’ ‘o Fuoss”, alle spalle del Santuario:

Venerdì 10 aprile : Rosario serale, canti e balli tradizionali, esibizione della Compagnia Paganese

: Rosario serale, canti e balli tradizionali, esibizione della Compagnia Paganese Sabato 11 aprile : canti devozionali e spettacolo musicale con Biagio De Prisco

: canti devozionali e spettacolo musicale con Biagio De Prisco Domenica 12 aprile : tammurriate libere, esibizioni delle paranze e arrivo della Madonna

: tammurriate libere, esibizioni delle paranze e arrivo della Madonna Lunedì 13 aprile: Rosario e, a seguire, musica e spettacoli popolari

Il momento culminante resta la processione della domenica successiva alla Pasqua, quando la statua della Madonna attraversa la città tra devozione e partecipazione collettiva.