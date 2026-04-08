Si va verso una sfida a due per la presidenza della Provincia di Salerno: in campo Geppino Parente per il centrosinistra e Pasquale Aliberti per il centrodestra. Le elezioni sono fissate per lunedì 4 maggio.
Sul fronte del Partito Democratico, la candidatura di Parente appare ormai definita e condivisa. Il sindaco di Bellosguardo, vicino al governatore Vincenzo De Luca, rappresenta una scelta di continuità politica. Secondo indiscrezioni, il suo mandato potrebbe essere temporaneo, in vista di un possibile ritorno alle urne che aprirebbe la strada proprio a De Luca.
Nel centrodestra, invece, il confronto resta aperto ma si va verso una convergenza sul nome di Aliberti. Dopo giorni di trattative tra Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, il sindaco di Scafati sembra aver guadagnato terreno, anche se resta sul tavolo l’ipotesi alternativa legata al primo cittadino di Mercato San Severino.
Il clima politico appare in evoluzione: da un lato un centrosinistra compatto, dall’altro un centrodestra impegnato a ritrovare unità anche sotto la spinta dei vertici nazionali. Un passaggio strategico in una regione chiave come la Campania, dove la partita provinciale assume un valore che va oltre il territorio.