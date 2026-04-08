Si apre un nuovo fronte giudiziario nella vicenda dell’uccisione di Gaetano Russo, avvenuta a Sarno nella notte tra il 2 e il 3 febbraio. Protagonista è Andrea Sirica, 34 anni, chiamato a rispondere davanti al giudice delle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La notizia è riportata da Il Mattino.

Aggressione durante il fermo: disposto il giudizio immediato

La Procura di Nocera Inferiore ha ottenuto il giudizio immediato nei confronti dell’uomo. Il procedimento si concentra sui fatti verificatisi subito dopo l’omicidio, quando Sirica fu intercettato e fermato dagli agenti del commissariato locale.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 34enne avrebbe opposto una violenta resistenza al momento dell’arresto, colpendo due poliziotti con pugni e calci nel tentativo di sottrarsi alla cattura. Gli agenti, impegnati a bloccarlo dopo un primo tentativo di fuga, hanno riportato lesioni con prognosi di circa dieci giorni.

Omicidio Russo: accertamenti ancora in corso

Il filone relativo all’aggressione agli agenti è stato separato dall’indagine principale sull’omicidio di Russo, su cui la Procura continua a lavorare. Restano infatti da acquisire elementi cruciali, tra cui l’esito dell’autopsia e le analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’esercizio commerciale teatro dei fatti.

La prima udienza del processo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale è stata calendarizzata per il mese di maggio.