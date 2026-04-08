A Scafati torna al centro del dibattito politico il futuro dello stadio comunale “Vitiello”. Domani, alle ore 18, è convocata la Commissione Sport presso Palazzo Mayer, con all’ordine del giorno proprio la questione legata all’impianto cittadino.

Progetto stadio in commissione: attesa per i dettagli

Dopo mesi di annunci, anche i consiglieri comunali avranno finalmente accesso al progetto relativo allo stadio. Attesa inoltre per la possibile presentazione della bozza di convenzione per l’affidamento in concessione alla Scafatese Calcio, guidata dal patron Felice Romano.

Dai banchi della minoranza arriva un invito alla partecipazione: le commissioni, ricordano i consiglieri, sono sedute pubbliche e aperte ai cittadini. Un’occasione, sottolineano, per consentire ai tifosi gialloblù e ai simpatizzanti di seguire da vicino il confronto politico e valutare le posizioni in campo.

Ritardi e tensioni: il precedente dello scorso settembre

Il tema dello stadio torna sotto i riflettori dopo le polemiche dei mesi scorsi. Già a settembre, infatti, l’impianto era stato al centro di uno scontro politico per i ritardi nella consegna alla squadra locale. Una situazione che costrinse la Scafatese a disputare le prime gare lontano da casa, trasferendosi a Santa Maria la Carità.

L’opposizione aveva più volte criticato l’amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Aliberti, accusandola di non aver pianificato per tempo gli interventi necessari, nonostante le ambizioni del club fossero note. Ora, con la prospettiva della Serie C, l’adeguamento dell’impianto diventa ancora più urgente.

Nuovi interventi e prospettive per la Serie C

Negli ultimi mesi, lo stesso Aliberti e il presidente Romano hanno avviato interlocuzioni per l’ampliamento e l’ammodernamento dello stadio. La seduta di domani potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per chiarire tempi, modalità e contenuti del progetto, con l’obiettivo di rendere il “Vitiello” idoneo per la partecipazione al prossimo campionato di terza serie.

Parco giochi e area cani: scoppia un nuovo caso

Parallelamente, a Palazzo Mayer si accende un’altra polemica che riguarda gli spazi pubblici cittadini. Il parco giochi e l’area di sgambamento per cani nei pressi della pista ciclabile di via Fosso dei Bagni, annunciati e mostrati sui social nei mesi scorsi, versano oggi in condizioni di degrado.

Erba incolta, strutture non utilizzabili e generale stato di abbandono: una situazione che, secondo le opposizioni, contrasta con gli annunci fatti dall’amministrazione.

I consiglieri del Partito Democratico Francesco Velardo e Michele Grimaldi hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta per ottenere chiarimenti su gestione, manutenzione e collaudo dell’area.

Nel documento si chiede trasparenza sui costi sostenuti e sulle ragioni che hanno impedito, finora, l’apertura degli spazi: l’obiettivo è evitare che risorse pubbliche già impiegate finiscano inutilmente sprecate, privando i cittadini di servizi attesi da tempo.