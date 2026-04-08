A Scafati si accende il dibattito tra ambizioni sportive e criticità sul territorio. Da un lato l’entusiasmo per il futuro della Scafatese, dall’altro le polemiche per opere pubbliche mai realmente fruibili.

A far discutere sono le dichiarazioni del patron Romano, che ha rilanciato con decisione il progetto sportivo: «Faremo uno stadio per giocare in Champions». Parole che riaccendono l’entusiasmo della tifoseria dopo anni difficili e rilanciano le ambizioni del club.

Sul fronte cittadino, però, monta la protesta. Il parco giochi e l’area sgambamento cani in via Fosso dei Bagni, annunciati e mostrati sui social nei mesi scorsi, risultano ancora chiusi e in stato di abbandono. Erba alta, strutture inutilizzabili e nessuna apertura concreta, nonostante i lavori già finanziati e realizzati.

La vicenda è finita al centro dello scontro politico. I consiglieri comunali del Partito Democratico, Francesco Velardo e Michele Grimaldi, hanno presentato un’interrogazione ufficiale chiedendo chiarimenti su costi, collaudi e tempi di apertura.

«Non possiamo permettere che risorse pubbliche vengano sprecate mentre i cittadini attendono spazi sicuri e fruibili», hanno dichiarato.

Tra promesse ambiziose e disservizi concreti, la città si ritrova così divisa tra visioni future e problemi ancora irrisolti nel presente.