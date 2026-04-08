Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli.

I dati della scossa

Secondo le rilevazioni dell’INGV, il sisma si è verificato alle ore 16:48 con una magnitudo di 3.4. L’evento è stato localizzato a una profondità molto superficiale, circa 0.9 chilometri, caratteristica che ne ha aumentato la percezione in superficie.

Paura tra i cittadini

La scossa è stata avvertita distintamente in diverse zone dell’area flegrea e anche in alcuni quartieri di Napoli, generando momenti di apprensione tra la popolazione. Numerose le segnalazioni sui social da parte dei residenti.

Monitoraggio costante

L’area dei Campi Flegrei è soggetta a fenomeni di bradisismo e a frequenti sciami sismici, costantemente monitorati dagli esperti. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la situazione resta sotto osservazione da parte degli organi competenti.