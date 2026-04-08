Momenti di paura questa mattina in via Nazionale, a Torre del Greco, dove si è verificato un incidente poco prima delle 8, nei pressi della scuola Giampietro, tratto già noto per episodi simili.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe partito da un gesto banale: il conducente di un’auto avrebbe azionato il lavavetri mentre era in marcia. Gli schizzi d’acqua avrebbero raggiunto il motociclista alle sue spalle, colpendolo al volto e provocando una momentanea perdita di visibilità.

Il centauro, sorpreso, avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e finendo contro un altro scooter proveniente dal senso di marcia opposto. Entrambi i conducenti sono caduti sull’asfalto: uno di loro è stato trasportato in ospedale con ferite lievi a una spalla.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Disagi alla circolazione, con traffico completamente bloccato per consentire la messa in sicurezza della carreggiata, resa pericolosa dalla presenza di olio sull’asfalto.

Fortunatamente, al momento dell’incidente, la zona non era ancora affollata dagli studenti: un dettaglio che ha evitato conseguenze ben più gravi.