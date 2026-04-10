Provvedimento duro del Questore di Napoli dopo l’episodio di violenza registrato nelle scorse settimane a Castellammare di Stabia. Disposta la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti del lounge bar “Vanvitelli”, teatro di una violenta rissa avvenuta nella notte del 28 marzo.

Il provvedimento, eseguito nella giornata di martedì, arriva a seguito dell’intervento degli agenti del Commissariato stabiese, allertati da diverse segnalazioni giunte al numero di emergenza. All’arrivo delle forze dell’ordine, la situazione appariva particolarmente tesa: un diverbio tra alcuni avventori era degenerato in uno scontro fisico, coinvolgendo più persone sia all’interno del locale che nelle immediate vicinanze.

Secondo quanto ricostruito, la rissa sarebbe scoppiata per futili motivi, ma avrebbe generato un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei presenti, in un contesto già sensibile come quello della movida notturna.

Alla base della decisione del Questore vi è l’applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, norma che consente la sospensione temporanea delle attività commerciali ritenute pericolose per la sicurezza pubblica a seguito di episodi violenti o situazioni critiche.

La misura comporta lo stop totale dell’attività per due settimane: durante questo periodo il locale non potrà somministrare né alimenti né bevande. Il provvedimento ha effetto immediato e resterà in vigore per l’intera durata stabilita, salvo eventuali ricorsi amministrativi.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controlli avviato dalla Questura di Napoli negli ultimi mesi, volto a contrastare episodi di violenza legati alla movida e a garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione serale e notturna.

Intanto proseguono gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica della rissa e identificare tutti i soggetti coinvolti.