Momenti di tensione questa mattina a Pompei, dove il liceo statale “Ernesto Pascal” è stato evacuato a seguito di un presunto allarme bomba, poi rivelatosi infondato.

A far scattare il protocollo di sicurezza è stata una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno all’interno dell’istituto. Immediata la reazione della dirigente scolastica Filomena Zamboli, che ha disposto l’evacuazione preventiva degli studenti, fatti uscire dalle classi e radunati negli spazi esterni in condizioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine e la Polizia municipale, mentre gli artificieri hanno avviato le operazioni di bonifica e controllo dell’edificio. Al termine delle verifiche, l’allarme è stato dichiarato completamente falso.

A rassicurare la comunità scolastica è stato il Consiglio di Istituto, che in una nota ufficiale ha confermato l’esito negativo dei controlli, sottolineando come la situazione sia stata gestita con efficacia e senza rischi per studenti e personale.

Non è mancata però la polemica per la diffusione, soprattutto sui social e attraverso canali non ufficiali, di informazioni non verificate, tra cui la notizia di un presunto incendio mai avvenuto. Una dinamica che, secondo il Consiglio, ha contribuito a generare ulteriore allarme e confusione.

Nel comunicato, l’istituto ha espresso “ferma indignazione” per la circolazione di contenuti fuorvianti e ha invitato tutti a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, evitando la diffusione di notizie prive di fondamento.

Infine, è stato rivolto un ringraziamento alle forze dell’ordine e al personale scolastico per la rapidità e la professionalità dimostrate nella gestione dell’emergenza.