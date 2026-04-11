In vista della chiusura temporanea dell’autostrada A2 Salerno–Reggio Calabria, prevista per domani per consentire il disinnesco di due ordigni bellici rinvenuti nell’area, la Regione Campania ha attivato un articolato piano di assistenza a supporto di cittadini e viaggiatori.

Il dispositivo, coordinato dal Settore Protezione Civile regionale in raccordo con le autorità competenti, sarà operativo dalle ore 7 alle 18 e vedrà l’impiego di 80 unità e 27 mezzi lungo i principali snodi interessati dalla viabilità alternativa.

Nel dettaglio, è stata predisposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Battipaglia per i veicoli diretti a sud e a quello di Campagna per chi viaggia verso nord, secondo il piano definito dalla Prefettura. La circolazione sarà deviata sulla rete ordinaria, con segnaletica dedicata per limitare disagi e rallentamenti.

Particolare attenzione è stata riservata all’assistenza diretta agli automobilisti. I volontari della Protezione Civile saranno infatti pronti a intervenire lungo i percorsi alternativi, anche con la distribuzione di circa 6mila bottiglie d’acqua. Due i punti di rifornimento attivati: presso il Palasele di Eboli e nella rotatoria di Santa Cecilia, lungo la SS18.

La macchina organizzativa resterà attiva per tutta la durata delle operazioni di bonifica, con un monitoraggio costante della situazione e l’obiettivo di garantire sicurezza, fluidità del traffico e supporto alla popolazione coinvolta.