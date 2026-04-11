Sorelle e fratelli, in questa calura estiva ho pensato di scrivere un breve pensiero – quasi una cartolina – a tutti coloro che non partono per le vacanze. E sono tanti! Poiché la diocesi di Nocera - Sarno, dove il Signore mi ha condotto, non ha sbocchi sul mare e zone turistiche e non potendo spedire un messaggio ai villeggianti, come fanno lodevolmente tanti Vescovi, ho pensato a quelli che restano in città. Penso in questi giorni ai tanti che, per motivi diversi, non hanno fatto e non fanno mai vacanza...