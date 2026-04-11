Tragedia nel pomeriggio di ieri a Licusati, frazione di Camerota, dove un uomo di 65 anni è morto improvvisamente mentre si trovava all’interno di un bar in via Domenicantonio De Luca.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era seduto a un tavolino intento a giocare a carte quando è stato colto da un malore improvviso. I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme, richiedendo l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito. Per il 65enne non c’è stato nulla da fare.

L’episodio ha scosso la comunità locale, lasciando sgomenti quanti hanno assistito alla scena.

Redazione

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