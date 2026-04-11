Tragedia nel pomeriggio di ieri a Licusati, frazione di Camerota, dove un uomo di 65 anni è morto improvvisamente mentre si trovava all’interno di un bar in via Domenicantonio De Luca.
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era seduto a un tavolino intento a giocare a carte quando è stato colto da un malore improvviso. I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme, richiedendo l’intervento dei soccorsi.
Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito. Per il 65enne non c’è stato nulla da fare.
L’episodio ha scosso la comunità locale, lasciando sgomenti quanti hanno assistito alla scena.