La Giunta regionale della Campania, riunitasi a Palazzo Santa Lucia, ha approvato il bilancio gestionale per il triennio 2026-2028, accompagnandolo con un ampio pacchetto di interventi in ambito sanitario.

Tra le misure principali spicca l’aggiornamento del Piano operativo regionale legato al Pnrr – Missione 6 “Salute”. Le risorse destinate al potenziamento della rete territoriale, in particolare per Case e Ospedali di Comunità, salgono dai 951 milioni iniziali a oltre 1,13 miliardi di euro.

La Giunta ha inoltre preso atto del raggiungimento degli obiettivi fissati al 31 marzo 2026: risultano attivi i servizi in 51 Case della Comunità, mentre altre 16 strutture sono entrate in funzione.

Importante anche il capitolo dedicato al personale sanitario. Per il 2026 il tetto di spesa delle aziende sanitarie e ospedaliere è stato incrementato di circa 62 milioni di euro, portando il totale a 3,23 miliardi. Risorse che serviranno a finanziare nuove assunzioni e adeguamenti contrattuali.

Via libera anche al rinnovo delle autorizzazioni per i trapianti: fegato presso l’AORN Cardarelli, rene all’AOU Federico II e all’AOU Ruggi d’Aragona, con il coordinamento affidato al Centro Regionale Trapianti.

Tra gli altri provvedimenti approvati figurano il Piano annuale 2026 delle ispezioni sanitarie – che prevede controlli su 25 strutture tra pubbliche e private – e le nuove linee guida regionali per la prevenzione, la sorveglianza e il controllo della tubercolosi.