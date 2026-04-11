Attimi di paura nel tardo pomeriggio a Castellabate, dove un uomo è rimasto ferito dopo una caduta dal monopattino in località Pozzillo, lungo la Via del Mare, tratto già segnalato per episodi simili nelle ultime settimane.

Protagonista un 50enne residente a San Marco di Castellabate che, mentre percorreva la strada provinciale, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto e restando privo di sensi al centro della carreggiata.

Provvidenziale l’intervento di una pattuglia della polizia locale, transitata proprio in quel momento. Gli agenti hanno immediatamente messo in sicurezza l’area, bloccando il traffico e prestando i primi soccorsi all’uomo in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 con un’ambulanza della Valcalore. Dopo alcuni minuti, il 50enne ha ripreso conoscenza ed è stato assistito direttamente sul luogo dell’incidente. Nonostante lo spavento, ha deciso di non essere trasportato in ospedale.