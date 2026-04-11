Momenti di apprensione nella tarda serata lungo l’autostrada A30, in carreggiata nord, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante.

Lo scontro è avvenuto all’interno della galleria situata subito dopo la barriera di Mercato San Severino. Per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli sono entrati in collisione e, a seguito dell’impatto, l’auto ha terminato la propria corsa contro la parete del tunnel.

Immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, che hanno provveduto ai rilievi del caso e alla gestione della viabilità, rallentata per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti gravi, ma l’episodio ha comunque generato forte preoccupazione tra gli automobilisti in transito.