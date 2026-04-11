Prevenzione e tutela della salute al centro dell’iniziativa promossa a Nocera Superiore, dove sarà possibile accedere a screening gratuiti per le patologie della tiroide. Le visite si svolgeranno presso il Centro Polivalente di via Vincenzo Russo e saranno rivolte ai primi 35 cittadini che si presenteranno.

L’obiettivo è intercettare precocemente eventuali anomalie della ghiandola tiroidea, favorendo diagnosi tempestive e percorsi terapeutici più efficaci. Le attività di accoglienza e organizzazione saranno curate dai volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato Agro.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem e si avvarrà della consulenza degli specialisti Ersilio Trapanese e Gerardo D’Amato.

Sull’importanza della prevenzione si è soffermato il sindaco Gennaro D’Acunzi: “La diagnosi precoce rappresenta uno strumento fondamentale: individuare una patologia nelle fasi iniziali può cambiare in modo significativo il percorso di cura e la qualità della vita dei pazienti”.

Sulla stessa linea l’assessore alle Politiche sociali, Raffaelina Ferrentino, che ha definito l’appuntamento “un’importante occasione per sensibilizzare i cittadini e diffondere la cultura della prevenzione”.