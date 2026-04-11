Termina in parità l’anticipo del girone H di Serie D tra Paganese e Afragolese. Allo stadio “Marcello Torre” finisce 1-1, nel giorno della Madonna delle Galline che anima la città di Pagani, tra fede e tradizione.

Avvio vivace dei padroni di casa, subito pericolosi con una conclusione dalla distanza. L’Afragolese risponde al 20’ con Gioielli, ma il suo tentativo termina a lato. Al 30’ la Paganese passa in vantaggio: è Labriola a sbloccare il match, finalizzando al meglio un’azione offensiva e portando avanti i suoi.

La reazione degli ospiti è immediata, ma poco precisa sotto porta. In avvio di ripresa è ancora Labriola a rendersi pericoloso, senza però trovare il raddoppio. Con il passare dei minuti cresce l’Afragolese che al 73’ trova il gol del pareggio: azione ben costruita e conclusione vincente di Gioielli, bravo a girare in rete in area.

Nel finale poche emozioni e risultato che non cambia più: Paganese e Afragolese si dividono la posta in palio con un 1-1 che rispecchia l’equilibrio visto in campo.