A Pagani il centrosinistra rompe gli indugi e si presenta unito in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, annunciando ufficialmente la candidatura dell’avvocato Davide Nitto alla carica di sindaco. Una scelta che non solo consolida l’alleanza tra forze politiche e civiche, ma che sta già generando un clima di entusiasmo crescente tra cittadini e sostenitori.

L’accordo è il frutto di un percorso condiviso che ha visto convergere realtà diverse ma complementari: Avanti Pagani, Collettivo Civico, Orizzonte Comune e il Partito Democratico. Un’alleanza ampia, costruita su basi programmatiche e su una visione amministrativa che mette al centro partecipazione, competenza e pianificazione.

La figura di Nitto emerge come sintesi naturale di questo processo. Professionista stimato e riconosciuto, rappresenta – secondo i promotori della coalizione – un punto di equilibrio capace di tenere insieme sensibilità diverse, valorizzando al tempo stesso il patrimonio umano e politico presente all’interno dello schieramento. Non sono mancati, infatti, altri nomi autorevoli, segno di una coalizione viva e ricca di profili di alto livello. Tuttavia, la convergenza su Nitto è apparsa fin da subito solida e condivisa.

Attorno alla sua candidatura si registra già un fermento significativo: incontri, confronti e prime manifestazioni di sostegno testimoniano un entusiasmo crescente, sia tra gli attivisti sia tra i cittadini che chiedono un cambio di passo per la città. La sensazione diffusa è quella di una fase nuova, in cui si prova a ricostruire un rapporto più diretto e trasparente tra istituzioni e comunità.

Determinante sarà ora il programma elettorale, che verrà presentato nei prossimi giorni. Un documento annunciato come concreto e dettagliato, orientato al rilancio di Pagani attraverso priorità chiare: trasparenza amministrativa, pianificazione strategica e coinvolgimento attivo dei cittadini.

Il centrosinistra, dunque, si presenta ai nastri di partenza con una proposta unitaria e con un candidato attorno al quale si sta rapidamente consolidando consenso. La sfida elettorale è ancora tutta da giocare, ma il clima che si respira è quello di una coalizione motivata, compatta e pronta a convincere l’elettorato.