Un gesto di solidarietà che si trasforma in un’operazione di polizia. È accaduto a Salerno, dove un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, ha riconosciuto un uomo già noto alle forze dell’ordine e ha proceduto al suo arresto, dando esecuzione a un provvedimento restrittivo.

A rendere noto l’episodio è stata Patrizia De Leo, segretario generale provinciale del Silp Cgil, che ha sottolineato come “si tratti di un episodio che testimonia il forte senso del dovere e l’elevata professionalità degli operatori della Polizia di Stato, anche al di fuori dell’orario di servizio”.

I fatti si sono verificati a margine delle celebrazioni per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. In occasione dell’evento erano state organizzate anche iniziative aperte alla cittadinanza, tra cui una raccolta di sangue promossa dall’associazione Donatori Nati della Polizia di Stato, in collaborazione con l’ospedale cittadino.

Proprio dopo aver effettuato la donazione, l’agente, mentre si dirigeva verso la propria auto, ha notato un uomo che ha immediatamente riconosciuto. I successivi accertamenti hanno confermato che sul soggetto pendeva una condanna a quattro mesi di reclusione.

Senza esitazione, il poliziotto ha quindi proceduto a bloccarlo e ad assicurarlo alla giustizia, nonostante fosse fuori servizio.

“Un gesto che rappresenta concretamente i valori di dedizione, vigilanza e responsabilità che contraddistinguono la Polizia di Stato”, ha aggiunto De Leo.