Momenti di paura nel tardo pomeriggio nella frazione di Lavorate, a Sarno, dove una sparatoria ha scosso la tranquillità dei residenti. L’episodio si è verificato tra via Vecchia Lavorate e via Fiano, nella zona di San Marino.

Secondo una prima ricostruzione, alcuni colpi di pistola sarebbero stati esplosi da un’auto in corsa contro un’abitazione privata. Nel mirino dei responsabili ci sarebbe stato un giovane del posto, rimasto ferito durante l’azione. Sarebbero almeno cinque i proiettili esplosi.

Il ragazzo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolare preoccupazione e non risulta in pericolo di vita.

Stando a prime informazioni, ancora da verificare, la vittima si trovava agli arresti domiciliari per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti del Commissariato di Polizia, che hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica e individuare i responsabili.