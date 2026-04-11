Andrà a giudizio con rito immediato il 25enne di Sarno accusato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso per la sparatoria avvenuta nel luglio 2024 nell’area del mercato settimanale di Striano.

Il giovane, dopo aver fatto perdere le proprie tracce subito dopo il raid, è stato rintracciato e arrestato a gennaio a Tenerife, nelle Isole Canarie, al termine di mesi di latitanza. Estradato in Italia, dovrà ora rispondere davanti ai giudici delle accuse formulate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli.

Determinanti per la sua identificazione le indagini condotte dai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal colonnello Gianfranco Albanese. L’attività investigativa ha consentito di ricostruire i fatti e attivare la cooperazione internazionale, che ha portato al fermo del giovane da parte della polizia spagnola.

Secondo quanto emerso, la sparatoria si inserirebbe in un contesto di tensioni e violenze precedenti. Gli investigatori collegano infatti l’episodio a quanto accaduto il 26 febbraio 2024 a Sarno, quando due giovani fecero irruzione nella yogurteria “Emyogo” per intimidire un gruppo rivale, esplodendo anche alcuni colpi di arma da fuoco, come riporta “Il Mattino“.

Un’azione che aveva generato panico tra i presenti e portato all’arresto di due trentenni tra Striano e Poggiomarino. La risposta, secondo l’accusa, sarebbe arrivata alcuni mesi dopo: il 24 luglio 2024, il 25enne avrebbe aperto il fuoco proprio nell’area mercatale di Striano, prendendo di mira uno dei protagonisti di quell’episodio.

Dopo gli spari, il giovane si rese irreperibile, dando il via alla fuga conclusa solo con l’arresto all’estero. Ora per lui si apre la fase processuale: il giudizio immediato è stato disposto e sarà chiamato a difendersi dalle pesanti accuse contestate.