Credeva di aver trovato un’offerta vantaggiosa per la propria assicurazione auto, ma si è ritrovato vittima di una truffa online. Protagonista un 22enne di Loro Piceno, raggirato attraverso un sito web creato ad hoc da malviventi.

Il giovane aveva individuato un annuncio su internet che proponeva polizze a prezzi particolarmente convenienti. Convinto dell’affidabilità dell’offerta, ha versato 500 euro su una carta prepagata Postepay, ricevendo anche un contratto assicurativo poi rivelatosi falso.

Resosi conto dell’inganno, il 22enne si è rivolto ai carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini. Attraverso accertamenti telematici e bancari, i militari sono riusciti a ricostruire il flusso di denaro e a risalire ai responsabili.

Si tratta di tre persone — due uomini e una donna — residenti nella provincia di Salerno, che avrebbero realizzato il sito con l’obiettivo di truffare utenti alla ricerca di polizze a basso costo. Per loro è scattata la denuncia.