Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Salerno, dove per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un’automobile e una motocicletta.

Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato violentemente sull’asfalto dopo l’impatto. Il conducente dell’auto, invece, si è dato alla fuga senza prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce.

Il giovane ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale “Ruggi” per le cure del caso. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica e risalire all’identità dell’automobilista. Le squadre di Pissta hanno inoltre provveduto al ripristino della sicurezza del tratto stradale interessato dall’incidente.