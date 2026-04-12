È partita una richiesta urgente di donazione di sangue per Alfredo Maddaloni, conosciuto da molti come Dj Arnold. L’appello arriva dalla rete di contatti del paziente, che invita chiunque possa a recarsi presso l’ospedale “Umberto I” per effettuare una donazione.
Per contribuire, è sufficiente presentarsi al centro trasfusionale indicando il nome del paziente al momento dell’accettazione.
Secondo quanto comunicato, è richiesto sangue di qualsiasi gruppo, così da garantire la massima raccolta possibile e supportare le cure in corso. Si tratta di un invito alla solidarietà rivolto all’intera comunità, chiamata a mobilitarsi rapidamente in un momento particolarmente delicato.