«Non possiamo più portare i nostri figli a passeggio senza avere paura». È lo sfogo di molti cittadini di Nocera Inferiore, esasperati per quanto accade sempre più spesso in piazza Diaz. La richiesta è chiara: un presidio fisso della polizia municipale per restituire sicurezza e vivibilità a uno dei principali spazi pubblici della città.

L’ultimo episodio risale a ieri sera. Un gruppo di giovani ha dato fuoco ad alcuni contenitori in plastica nelle immediate vicinanze della nuova panchina “smart”, installata da poche settimane accanto all’ingresso del Palazzo di Città. Le fiamme hanno lambito l’arredo urbano, mettendo a rischio una struttura realizzata con fondi pubblici.

Non solo. Gli stessi ragazzi si sarebbero poi arrampicati sui lampioni decorativi della piazza, ignorando sia i rischi per la propria incolumità sia i possibili danni alle strutture comunali.

Episodi che, secondo i residenti, non sarebbero isolati. Nei giorni precedenti, infatti, la piazza era stata teatro di altre bravate pericolose, come una sorta di “gioco” in cui alcuni giovani si sdraiavano a terra mentre un coetaneo li saltava con la bicicletta in impennata.