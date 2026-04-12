Paura pochi minuti fa a Nocera Inferiore, dove si è verificato un incidente stradale in via Atzori. Coinvolte nello scontro una Fiat 500 bianca e una Fiat Panda gialla.
Secondo le prime informazioni, l’impatto è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Le due vetture si sono scontrate lungo l’arteria cittadina, provocando rallentamenti alla circolazione e disagi alla viabilità della zona, particolarmente trafficata nelle ore di punta.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso e per gestire il traffico, deviando temporaneamente la circolazione per consentire la rimozione dei veicoli incidentati.
Al momento non si segnalano feriti gravi, ma la situazione è in costante aggiornamento.