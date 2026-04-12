Alle Terme di Stabia tensione è molto alta dopo le dimissioni del presidente Lino dello Ioio. I lavoratori e i sindacati sono preoccupati per le ultime vicende. Il presidente del Solaro è andato via inspiegabilmente e dopo otto mesi di gestione in cui il deficit in bilancio è aumentato facendo, di fatto, rischiare, all’azienda termale il regime dell’art. 2447, un paventato rischio fallimento.Le sigle sindacali che si propongono di valutare la scelta di Dello Ioio che fino al giorno prima delle dimissioni...