Momenti di paura nel cuore di Pagani durante i festeggiamenti per la Madonna delle Galline. Nel pomeriggio, in via Malet, un’auto ha travolto alcuni passanti che affollavano la strada, trasformando per alcuni minuti la festa in una scena di tensione e caos.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente – un residente della zona – avrebbe perso il controllo del veicolo o effettuato una manovra azzardata in un’area particolarmente congestionata per la presenza di fedeli e turisti. L’impatto è stato violento, come testimoniato dai danni riportati dall’auto, soprattutto nella parte posteriore, facendo ipotizzare una manovra in retromarcia o un tentativo improvviso di uscire dalla folla.

Il bilancio provvisorio parla di due o tre persone ferite, con traumi agli arti inferiori. Immediato l’intervento dei presenti, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del 118. I sanitari hanno poi trasferito i feriti negli ospedali della zona: le loro condizioni non sarebbero gravi, anche se restano sotto osservazione.

L’episodio ha scatenato anche la rabbia di cittadini e pellegrini, che hanno puntato il dito contro la gestione dell’ordine pubblico durante uno degli eventi più partecipati dell’anno. Diverse le proteste raccolte sul posto, soprattutto per l’assenza di controlli immediati in una zona ritenuta particolarmente sensibile.

Le forze dell’ordine sono intervenute poco dopo per riportare la calma e avviare gli accertamenti. Ora sarà compito degli investigatori chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.