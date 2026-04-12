Colpo durissimo al narcotraffico nell’Agro nocerino-sarnese. Si è concluso con 20 condanne, per un totale di circa 130 anni di reclusione, il processo con rito abbreviato scaturito dall’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Salerno sul traffico di droga radicato a Pagani e ramificato in tutta la provincia.

La sentenza, emessa dal Gup del Tribunale di Salerno, certifica l’esistenza di un’organizzazione strutturata e capace di rigenerarsi anche dopo l’arresto dei vertici, mantenendo solidi legami con il clan Fezza-De Vivo.

Al centro dell’indagine un sistema ben organizzato, dedito allo smercio di cocaina, hashish e marijuana. Tra le condanne più pesanti figura quella di Leonardo Iapicco, ritenuto promotore, condannato a 17 anni e 6 mesi. Seguono pene rilevanti per altri esponenti del gruppo, con diverse condanne superiori ai sette anni.

L’inchiesta, culminata nel blitz del maggio 2025, ha evidenziato la capacità del sodalizio di riorganizzarsi rapidamente dopo l’arresto del latitante Daniele Confessore, modificando basi operative, canali di approvvigionamento e sistemi di comunicazione, gestiti in alcuni casi anche dall’interno del carcere, come riporta “Metropolis“.

Non solo spaccio, ma un vero e proprio sistema criminale strutturato: la droga veniva nascosta in garage insospettabili — come quello scoperto a Nocera Superiore con 13 chili di stupefacenti — e i proventi reinvestiti in attività lecite come bar, tabaccherie e negozi. Complessivamente, le indagini hanno portato al sequestro di oltre 20 chili di droga e beni per circa 130mila euro.

Per i 20 imputati giudicati con rito abbreviato è arrivata la sentenza di primo grado, mentre restano aperti altri procedimenti con rito ordinario. Le accuse contestate includono, a vario titolo, estorsione, riciclaggio, detenzione di armi e favoreggiamento. Un quadro che, secondo gli inquirenti, conferma il controllo criminale sul territorio dell’Agro nocerino-sarnese.