Momenti di paura poco dopo la mezzanotte a Salerno, dove due minori sono stati investiti da un’auto lungo il Lungomare Colombo. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Immediato l’intervento dei volontari della Protezione Civile – Volontariato Verde Pubblico, che hanno prestato i primi soccorsi ai ragazzi in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto è poi giunta un’ambulanza della Croce Bianca, che ha provveduto al trasporto dei feriti in ospedale. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non destano preoccupazione e le lesioni sarebbero lievi.

Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.