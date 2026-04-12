Sorrento torna a essere protagonista attraverso un racconto che intreccia immaginazione e vita reale, mettendo al centro la figura del notaio. In questi giorni, la città del Tasso si trasforma in un crocevia di storie che, pur seguendo percorsi diversi, condividono lo stesso scenario: quello di una terra capace di ispirare narrazioni e percorsi di vita.

Da un lato c’è la Sorrento della fiction televisiva, dove prende forma il personaggio di Roberta, notaio brillante e determinata. Una donna segnata da un passato difficile, rigorosa e meticolosa nel lavoro, che sceglie proprio la città costiera come tappa della propria carriera. Una decisione che non è solo professionale, ma anche sentimentale: a Sorrento vive Stefano, il suo compagno storico. Tuttavia, l’equilibrio della sua vita sarà messo alla prova da nuovi incontri, come quelli con Leda e Vito, destinati a cambiare le dinamiche della storia tra colpi di scena e sviluppi inaspettati.

Dall’altro lato emerge la Sorrento reale, con la storia di Valentina Russo, giovane notaio originaria della città. Figlia del compianto Mariano Russo, storico ristoratore di “Zi’Ntonio”, e di Michela Marciano, è cresciuta tra le strade sorrentine insieme ai fratelli, costruendo nel tempo un percorso di studio e carriera che l’ha portata fino a Torino, dove oggi esercita la professione. Una storia fatta di impegno, formazione e radici solide, che continua a mantenere vivo il legame con la sua terra d’origine.

Due percorsi distinti, uno scritto per la televisione e l’altro vissuto nella quotidianità, ma entrambi legati da un filo comune: Sorrento. Una città che si conferma ancora una volta luogo di ispirazione, capace di accogliere e raccontare storie diverse, tra sogno e realtà.