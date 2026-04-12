I carabinieri dell'aliquota Radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato a Volla, in flagranza di furto in abitazione un 35enne e un 25enne....

Durante un servizio di controllo del territorio per contrastare lo spaccio, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare, scoprendo 30 grammi di hashish

L’episodio è avvenuto in via Nuova Chiunzi, a Maiori, dove un giovane di Tramonti è stato raggiunto e ferito al volto da un coetaneo, con il quale aveva avuto un alterco per motivi di viabilità alcune ore prima.