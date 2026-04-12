Tornano le truffe ai danni degli anziani a Nocera Superiore, dove alcuni malintenzionati avrebbero messo in atto un raggiro con una tecnica ormai collaudata. I truffatori si avvicinano alle vittime, sostenendo di dover consegnare un profumo acquistato da un familiare, generalmente il figlio, ma non ancora pagato.
Con questo pretesto riescono a ottenere denaro o a distrarre le persone per poi derubarle e far perdere rapidamente le proprie tracce.
A segnalare l’episodio è stata una cittadina attraverso i social, lanciando un appello alla prudenza. Secondo la descrizione fornita, uno dei truffatori sarebbe un uomo non troppo giovane, con capelli brizzolati.
“Avvisate i vostri genitori”, è l’invito rivolto alla comunità, per evitare che altri possano cadere nella stessa trappola.