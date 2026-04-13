Il Comune di Nocera Superiore lancia un avviso urgente alla cittadinanza per segnalare un tentativo di truffa legato alla TARI. Nelle ultime ore, infatti, diversi cittadini hanno ricevuto messaggi sospetti – tramite SMS o WhatsApp – che invitano a regolarizzare presunte irregolarità fiscali contattando numeri telefonici indicati nel testo.
A chiarire la situazione è stato il sindaco Gennaro D’Acunzi, che ha invitato tutti a prestare la massima attenzione: si tratta di comunicazioni false, non riconducibili in alcun modo al Comune o agli uffici competenti.
Il Comune: “Non utilizziamo questi canali”
Dall’amministrazione arriva una precisazione netta: gli uffici comunali non contattano i cittadini tramite messaggi su cellulare per questioni fiscali. Le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente tramite posta ordinaria o attraverso canali istituzionali come l’App IO.
I consigli ai cittadini
Per evitare di cadere nella truffa, il Comune invita a:
- non rispondere ai messaggi ricevuti
- non chiamare i numeri indicati
- non fornire dati personali o bancari
Particolare attenzione viene raccomandata per le persone più anziane o meno esperte nell’uso delle tecnologie digitali, spesso più vulnerabili a questo tipo di raggiri.
A chi rivolgersi
Per qualsiasi verifica sulla propria posizione TARI, l’invito è quello di contattare esclusivamente l’Ufficio Tributi negli orari di apertura.
Un appello, infine, alla collaborazione collettiva: condividere l’avviso può contribuire a proteggere l’intera comunità da possibili truffe.