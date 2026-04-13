Momenti di apprensione nella giornata di ieri per un principio d’incendio sviluppatosi nell’area montana tra Lettere e l’Agro nocerino-sarnese. Le prime segnalazioni sono arrivate già in mattinata da alcuni cittadini che avevano notato fumo levarsi dalla vegetazione, facendo scattare l’allarme.

A fare chiarezza sulla vicenda è stato il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, intervenuto pubblicamente per rassicurare la popolazione. Il primo cittadino ha confermato che il rogo si è sviluppato nel territorio di Lettere, dunque nel versante napoletano, ed è stato prontamente segnalato alle autorità competenti.

Grazie al rapido intervento, la situazione è stata contenuta in tempi brevi, evitando conseguenze più gravi per l’ambiente e per i centri abitati limitrofi. Non si registrano danni a persone o abitazioni.