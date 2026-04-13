La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per venti forti o molto forti provenienti dai quadranti sud-orientali, con raffiche intense e mare agitato. Prevista anche la possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.

L’allerta è entrata in vigore dalle 23:59 di domenica 12 aprile e resterà attiva fino alle ore 14 di lunedì 13 aprile. Il provvedimento riguarda gran parte del territorio regionale, con esclusione delle zone Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio e Tanagro.

Particolare attenzione è richiesta lungo la fascia costiera, dove i fenomeni potrebbero risultare più intensi, con ripercussioni sulla viabilità e sulle attività marittime.

La Protezione Civile ha invitato i Comuni ad attivare tutte le misure previste dai piani di emergenza, con un monitoraggio costante del verde pubblico e delle strutture maggiormente esposte alla forza del vento e al moto ondoso.

Non sono previste criticità legate alle precipitazioni: il livello di allerta per il rischio idrogeologico resta infatti verde. L’avviso riguarda esclusivamente i venti e il mare, senza associazione a fenomeni temporaleschi.

Si raccomanda alla cittadinanza prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree costiere e in presenza di alberature o strutture potenzialmente instabili.